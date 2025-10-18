Oprez na putevima: Mokar kolovoz, odroni i magla širom zemlje

Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M-18, na dionici Krupačke stijene – Pendičići, saobraćaj je potpuno obustavljen. Kao alternativni pravac preporučuje se ruta Igman – Hadžići.

Mokri kolovozi i odroni

U većem dijelu Bosne i Hercegovine vozači se suočavaju s mokrim ili vlažnim kolovozima. Upozorava se i na učestale odrone, posebno na planinskim i uskim dionicama, pa se preporučuje opreznija vožnja. Magla i niska oblačnost na pojedinim lokacijama, naročito u kotlinama i preko planinskih prevoja, dodatno smanjuju vidljivost.

Radovi na putevima

Zbog sanacije klizišta na više lokacija, saobraćaj se odvija usporeno ili povremeno obustavlja. Na magistralnoj cesti Sarajevo – Vogošća (Kobilja Glava) od 09 do 15 sati vozi se jednom trakom. Na dionici Dobro Polje – Miljevina (Sijeračke stijene) tokom dana su moguće polusatne obustave.

Na regionalnoj cesti Vitez – Vjetrenica, kroz naselje Počulica, saobraćaj je obustavljen zbog radova od 08 do 16 sati, a alternativni pravac je Vitez – Lašvanska petlja – Zenica. U Ostrožcu (Konjic – Jablanica) saobraća se jednom trakom, uz semaforsku regulaciju.

Sanacije i oštećenja kolovoza

Na dionici Žepče – Maglaj, u mjestu Ozimica, zbog oštećenja kolovoza vozi se usporeno, kao i na više aktivnih radilišta širom zemlje – uključujući magistralne puteve Bileća – Trebinje, Zavidovići – Vozuća, Jablanica – Prozor, Mostar – Čitluk, Jajce – Crna Rijeka, Klašnice – Banja Luka, te autocestu A-1 Podlugovi – Sarajevo sjever.

Stanje na graničnim prelazima

Zbog primjene novog evropskog sistema registracije putnika (EES – Entry/Exit System), moguća su povremena duža zadržavanja na granici. Trenutno se za putnička vozila čeka do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj zabranjen promet vozilima iznad 5 tona. Teretna vozila se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, a autobusi mogu koristiti GP Šepak. Prelazak teretnih vozila na GP Šepak dozvoljen je radnim danima od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom od 22 do 06 sati.