Oprez zbog odrona i magle, izmjene saobraćaja na više putnih pravaca

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, a iz BIHAMK-a upozoravaju na učestale odrone i smanjenu vidljivost zbog magle i niske oblačnosti, posebno u kotlinama i na planinskim prevojima.

Zabranjen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grebka ili Kalinovika, gdje ima oko 19 kilometara makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku su radovi na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolazak vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje na snazi obustava saobraćaja.

Na izlazu iz Bosne i Hercegovine formirane su duge kolone na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Gradiška i Orašje, dok su na ostalim prelazima zadržavanja do 30 minuta. Iz BIHAMK-a napominju da su, zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, moguća dodatna čekanja na granici.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2. decembra 2025. godine prelaz Karakaj je u funkciji za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak i dalje zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.