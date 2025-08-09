Otkriveno koje je voće najzdravije na svijetu – vjerovatno ga već imate u kuhinji

Istraživači sa Univerziteta Vilijam Paterson u Nju Džersiju analizirali su 41 vrstu voća, rangirajući ih prema količini esencijalnih hranjivih materija po kaloriji, a na samom vrhu liste našao se – limun.

Kada govorimo o najzdravijem voću na svijetu, većina ljudi vjerovatno ne bi pogodila pobjednika. Nije egzotično, skupo, niti popularno na društvenim mrežama. Štaviše, vrlo je vjerovatno da ga već imate u svojoj kuhinji.

Prema istraživanju, limun prednjači po nutritivnoj gustini. Bogat je vitaminom C, koji je ključan za jačanje imunološkog sistema. Redovna konzumacija pomaže u borbi protiv prehlade, umora i čak neželjenih osipa na koži.

Pored toga, limun obiluje antioksidansima koji pomažu tijelu da se izbori sa stresom, zagađenjem i posljedicama nedostatka sna – izazovima s kojima se mnogi suočavaju svakodnevno.

Njegova prirodna kiselost potiče lučenje želudačne kiseline, poboljšava varenje i pomaže pravilnom radu probavnog sistema. Limunova jedinjenja dodatno podržavaju detoksikaciju jetre, što doprinosi blagom “osvježavanju” cijelog organizma.

Iako na prvi pogled skroman, limun je prava riznica zdravlja. Sadrži kalij, koji pomaže u održavanju stabilnog krvnog pritiska, flavonoide koji povoljno djeluju na srce, te vlakna koja doprinose regulaciji holesterola.

Uz sve to, sadrži vrlo malo šećera, pa ga možete konzumirati bez brige o naglom porastu šećera u krvi. Jednostavno, prirodno i izuzetno korisno.