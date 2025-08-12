Otvoren javni poziv za zapošljavanje povratnika i očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 300.000 KM za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Poziv je namijenjen privatnim preduzećima i obrtnicima koji posluju u povratničkim općinama i gradovima Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, a u kojima je aktivan manjinski povratak. Riječ je o sljedećim lokalnim zajednicama: Doboj, Modriča, Vukosavlje, Lopare, Ugljevik, Bijeljina, Zvornik, Šekovići, Osmaci, Milići, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica.

Ko može aplicirati

Pravo učešća imaju pravna lica registrovana kod nadležnih organa, koja uredno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te koja su spremna zaposliti nezaposlene povratnike ili zadržati već zaposlene povratnike na radnom mjestu. Povratnici koji se zapošljavaju moraju biti najmanje dva mjeseca prijavljeni na evidenciji biroa za zapošljavanje.

Iznosi i uslovi

Za zapošljavanje jednog povratnika moguće je dobiti do 10.000 KM, uz obavezu zapošljavanja na period od 12 do 24 mjeseca. Maksimalno se može zaposliti pet povratnika po jednom aplikantu. Za očuvanje postojećih radnih mjesta iznos po jednom povratniku iznosi do 5.000 KM, a obaveza poslodavca je da zadrži radno mjesto najmanje 48 mjeseci.

Potrebna dokumentacija

Prijava se podnosi uz originalnu ili ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, potvrde o izmirenim porezima i doprinosima, dokaze o statusu povratnika, ugovore ili predugovore o radu, te bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu. Detaljan spisak dokumentacije i kriterija dostupan je u javnom pozivu.

Način prijave

Prijave se dostavljaju lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK – Pisarnica Vlade TK, Fra Grge Martića br. 8, 75000 Tuzla, uz obaveznu oznaku „Ne otvarati – Subvencija doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta“.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama. Obrasci prijave dostupni su u prostorijama Ministarstva, nadležnim općinskim/gradskim službama, te na web stranicama Vlade TK i Ministarstva.

Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na službenim web stranicama Vlade TK i Ministarstva, te na oglasnim tablama. Sa odabranim korisnicima biće potpisani ugovori o dodjeli sredstava, a korisnici su dužni dostaviti dokaze o namjenskom utrošku.