Pekara Arena daruje besplatne lepine tokom ramazana

U danima ramazana, kada se posebna pažnja posvećuje solidarnosti i brizi za druge, u tuzlanskom naselju Sjenjak zabilježen je primjer humanosti koji je privukao pažnju građana.

Pekara Arena odlučila je tokom ovog mjeseca dijeliti besplatne lepine sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovaj gest, iako naizgled jednostavan, za mnoge predstavlja značajnu podršku u pripremi iftara i poruku da nisu zaboravljeni.

U vremenu kada se ramazan doživljava kao mjesec dijeljenja i međusobnog razumijevanja, ovakve inicijative podsjećaju na važnost zajedništva i brige o onima u potrebi. Građani ističu da svako dobro djelo, bez obzira na veličinu, ima posebnu vrijednost, posebno u mubarek mjesecu.

Ramazan, koji vjernicima donosi priliku za duhovnu obnovu i jačanje solidarnosti, i ove godine pokazuje da humanost i pažnja prema drugima ostaju temeljne vrijednosti zajednice.