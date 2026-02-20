Pekara Arena daruje besplatne lepine tokom ramazana

Adin Jusufović
pekara

U danima ramazana, kada se posebna pažnja posvećuje solidarnosti i brizi za druge, u tuzlanskom naselju Sjenjak zabilježen je primjer humanosti koji je privukao pažnju građana.

Pekara Arena odlučila je tokom ovog mjeseca dijeliti besplatne lepine sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovaj gest, iako naizgled jednostavan, za mnoge predstavlja značajnu podršku u pripremi iftara i poruku da nisu zaboravljeni.

U vremenu kada se ramazan doživljava kao mjesec dijeljenja i međusobnog razumijevanja, ovakve inicijative podsjećaju na važnost zajedništva i brige o onima u potrebi. Građani ističu da svako dobro djelo, bez obzira na veličinu, ima posebnu vrijednost, posebno u mubarek mjesecu.

Ramazan, koji vjernicima donosi priliku za duhovnu obnovu i jačanje solidarnosti, i ove godine pokazuje da humanost i pažnja prema drugima ostaju temeljne vrijednosti zajednice.

pročitajte i ovo

Sport

Sloboda bolja od Student Igokee

Sport

Sloboda večeras protiv Vršca

Tuzla i TK

Više od 250 pasa u neizvjesnosti: Azil „Nirina“ čeka institucionalnu pomoć

Istaknuto

Tuzla–Sarajevo bez roka i bez marke: TK dobio animacije puteva umjesto...

Tuzla i TK

U Tuzli i Banovićima uskoro nove fotonaponske elektrane na rudarskim poljima

Istaknuto

Čišćenje snijega u Tuzli, vijećnici će razmatrati angažovanje privatnih firmi

Vijesti

Izvoz Federacije BiH pao za 12,9 posto, deficit veći od 511 miliona KM

BiH

Uskoro prijave za 1.000 KM podrške za djecu rođenu u 2026. godini

Vijesti

Akcija SIPA-e: Uhapšena jedna osoba

Magazin

Ovo su najprodavaniji automobili svih vremena, evo ko je prvi na listi

BiH

Banke u BiH ostvarile 880 miliona KM dobiti u 2025. godini

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]