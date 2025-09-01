Penzioneri najavili masovne proteste: Vladi FBiH rok do 10. oktobra, inače slijedi blokada

Ako Vlada Federacije BiH do 10. oktobra ne usvoji izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i ne pošalje ih u parlamentarnu proceduru, 27. oktobra penzioneri će izaći na ulice Sarajeva.

Masovne proteste pred sjedištem Vlade FBiH najavio je Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH, ističući da je odluka jednoglasna i da su udruženja već počela s pripremama.

Prema njegovim riječima, Savez je donio dva ključna zaključka. Prvi je hitan zahtjev za sastanak s ministrom rada i socijalne politike Adnanom Delićem, prije nego što prijedlog zakonskih izmjena ode na Vladu FBiH. Drugi je rok od mjesec i po dana – do 10. oktobra – da se usvoje tražene izmjene, inače će penzioneri protestovati.

Penzioneri žele promjenu načina obračuna penzija

Penzioneri traže da se promijeni način obračuna penzija. Umjesto postojećeg modela – 50% rasta BDP-a i indeksa potrošačkih cijena – zahtijevaju da parametri budu 60% rasta prosječnog ličnog dohotka i 40% rasta troškova života, ali da se uvijek primjenjuje povoljniji model. Također traže dva redovna povećanja penzija godišnje – u januaru i junu.

Pored toga, traže izmjene člana 80. kako bi Vlada imala mogućnost vanrednog povećanja penzija, slično kao što je ranije isplaćivala jednokratne pomoći. Sporna je i definicija člana 81. prema kojoj se penzija može ostvariti sa 15 godina radnog staža i 65 godina starosti.

Penzioneri upozoravaju da je taj član zloupotrebljavan, jer ljudi rade minimalno u BiH, ostatak života provedu u inostranstvu, a onda se vrate i dobiju najnižu penziju od 600 KM. Umjesto toga, traže da svako ima penziju koja je zarađena, a ne garantovani najniži iznos.

Dodatni zahtjevi odnose se na pravo porodica penzionera povratnika iz RS-a da ostvaruju posmrtnine, kao i uvođenje mogućnosti isplate 13. penzije ili njenog dijela.

“Vidimo da je ministarstvo prihvatilo dio naših zahtjeva, ali ne sve. Ako se do 10. oktobra ne dogovorimo i izmjene ne budu usvojene, 27. oktobra izlazimo pred Vladu. Ovo je prvi put da su sve organizacije jednoglasno odlučile da idemo u masovne proteste”, naglasio je Trakić.

Čitajte i ovo:

Objavljen red vožnje GIPS-a Tuzla tokom školske godine

Predloženo posthumno priznanje Samiru Mustafiću: Tuzlanska plaketa ili Povelja Grada Tuzla