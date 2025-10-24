Penzioneri ogorčeni: Najniža penzija neće dostići 700 KM, to je prazna priča

Penzioneri u Federaciji BiH oštro su reagovali na najave Saveza udruženja penzionera i Vlade FBiH o mogućem povećanju najniže penzije na oko 700 maraka od naredne godine, nazvavši to obmanom i pokušajem da se prikrije loš rad Saveza. Predsjednik Nove penzionerske stranke Vehid Jahić izjavio je da je takvo povećanje nemoguće, jer će prema izmjenama Zakona o PIO u obračun ulaziti i novi penzioneri sa garantovanom minimalnom penzijom od 390 maraka.

“Da bi najniža penzija dostigla 700 maraka, potrebno je povećanje od oko 17 posto, što je nerealno u postojećim ekonomskim okolnostima”, rekao je Jahić, dodajući da Savez penzionera obmanjuje javnost tvrdnjama da će penzije rasti u skladu s rastom plata.

Prema njegovim riječima, tzv. “božićnice” ili “bajramluci” nemaju veze s vanrednim povećanjem penzija, već predstavljaju evropsku praksu koja u BiH nije zaživjela zbog “plemenskog načina vladanja i političke korupcije”.

Nova penzionerska stranka iz Tuzle predlaže da se penzije ubuduće obračunavaju po evropskim standardima, kao renta iz radnog staža, uz prosječan iznos od 52 posto od tekuće prosječne plate i usklađivanje svaka tri mjeseca. Razlike između minimalnih i zasluženih penzija, smatra Jahić, trebalo bi pokrivati iz budžeta, a ne na teret ostalih penzionera.

Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH već je utvrdilo nacrt izmjena Zakona o PIO kojim se predviđa novo usklađivanje penzija dva puta godišnje – 1. januara i 1. jula, na osnovu rasta prosječne plate i troškova života u omjeru 60:40, uz povoljniji model za penzionere.