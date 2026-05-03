Penzionerima u FBiH stižu penzije, poznato koliko će ko dobiti

Penzije za april u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u utorak, 5. maja 2026. godine, preko Jedinstvenog računa Trezora FBiH, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine primjenjuju se novi iznosi, pa najniža penzija zavisi od dužine radnog staža i kreće se od 434,62 KM za manje od 20 godina staža, do 688,14 KM za 40 i više godina staža.

Najniža invalidska i porodična penzija iznosi 651,92 KM, dok je zagarantovana penzija za one sa 40 i više godina staža 842,44 KM.

Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851,03 KM.

Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a za isplatu je osigurano oko 355,4 miliona KM, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.