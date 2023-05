Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 08.05.2023. godine (ponedjeljak) na području

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Mirze Hadžimehmedovića broj:4, 6, 8 i 10, i Meše Selimovića od broja 21 do broja 55 u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u ulici Oslobodilaca u Čaklovićima u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Gradačca u naseljima: Toke,Čuste,Lukavac Donji,Lukavac Pašin,Kukuruzi,Mahmut Mahala,Gluhe, Alibašići,Kamberi,Grabov Gaj i Avramovina u vremenu od 09:30 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Gornji Potpeć, Mićići, Zahirovići, Like i Straža u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 09.05.2023. godine (utorak) na području

1. Grada Tuzle u naselju Svojtina u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Donji Čekanići, Gornji Čekanići i dio naselja Falešići u blizini osnovne škole u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naseljima: Omerbašići, Ahmići i Pirage u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.