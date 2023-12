Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 18.12.2023. godine (poonedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Šikara, Dobrnja, Čanićiu,te ulicama: Fra Blaža Josića, Bosanskih Franjevaca, Stjepana Matijevića i Proleterskih Brigada vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

2. Grada Srebrenika u dijelu naselja Brda prema Grabovcima.u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 19.12.2023. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle:

– u naseljima: Plane, Mihatovići, Brguleu,te ulici Branilaca Tuzle u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u naselju Put Križani u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika:

-u dijelu naselja Fazanerija kod firme Elko Rol u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

-u naselju Ćehaje u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.