Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 09.11.2025.godine (nedjelja) na području:

1. Općine Kalesija

– u naseljima Paljevine i Carska Bašča u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naselju Kalesija Centar u vremenu od 10:30 do 12:00 sati,

– u naseljima Carska Bašča i Olanovica u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

2. Grada Živinica

– u naseljima: Barišići, Sjever i Maline polje u blizini industrijske zone u vremenu od 08:30 do 15:30 sati,

– u ulici 25. Novembra i u dijelu ulice Oslobođenja od UniCredit Banke do benzinske pumpe u vremenu od 13:00 do 15:30 sati.

3. Grada Srebrenika u naselju Ćojluk prema Kanjavcima u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

4. Općine Banovići u naselju Kudumovići – zaseok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.

Dana 10.11.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Zlatana Mešića, Gornji Mosnik i Mušinac u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Mandići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Mehmeduša prema Benko namještaju u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

3. Općine Kalesija u naselju Paljevine i industrijska zona u Gornjoj Kalesiji u vremenu od 12:00 do 13:30 sati.

4. Općine Banovići u naselju Kudumovići – zaseok prema Brenti u vremenu od 09:00 do 17:00 sati.