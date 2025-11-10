Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra, 11. novembra 2025. godine, doći će do privremenih isključenja električne energije na više područja Tuzlanskog kantona.

U utorak, 11. novembra, bez električne energije biće:

u Tuzli, naselja Dobrnja (od 9:00 do 13:00) i Srednja Dragunja (od 9:00 do 15:00),

u Srebreniku, naselja Jasenica, Memići, Brezik, Podorašje, Drapnići, Lukići, Krušik, Lisovići, Mešići i Dabojevići (od 9:00 do 15:00),

u Kalesiji, naselja Prnjavor, Miljanovci, Sarači, Dubnica, Mahmutovići, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Rainci Gornji, Međas i Petrovice (od 9:00 do 10:30), zatim Kalesija Gornja, Memići, Brda, Hrvačići, Bulatovci, Markovići, Hemlijaši, Zukići i Brezik (od 10:30 do 12:00), te Pahunjak, Jajići, Zukići, Zolje, Zelina, Jelovo Brdo i Gojčin (od 12:00 do 13:30),