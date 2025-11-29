Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 01.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle :

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica i Tetima u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulici Dragčin u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo,Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i  Kosica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Živinice:

– u naselju Sjever II – ulica Bosanska u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Litve u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Povećana proizvodnja električne energije

Vijesti

Ovaj uređaj koji svi imamo u kući troši najviše struje

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Grad Tuzla pod snijegom, brojna naselja bez struje

Vijesti

Otvoren tradicionalni humanitarni Božićni bazar u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu

Tuzla i TK

Održana sjednica Općinskog vijeća Kalesija: Usvojene odluke i zaključci o sigurnosti nakon oružane pljačke

Tuzla i TK

ICEI 2025 u Tuzli: Regenerativna i digitalna ekonomija u fokusu međunarodne konferencije

Vijesti

Novi rast penzija u Srbiji: Evo koliko će iznosti prosječna penzija

Vijesti

Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Amaru Biberu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]