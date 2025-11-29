Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 01.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle :

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica i Tetima u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulici Dragčin u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo,Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Živinice:

– u naselju Sjever II – ulica Bosanska u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Litve u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.