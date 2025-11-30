Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 01.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle :

– u naseljima: Srednja Grabovica, Gornja Grabovica i Tetima u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulici Dragčin u vremenu od 08:30 do 11:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo,Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i  Kosica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3. Grada Živinice:

– u naselju Sjever II – ulica Bosanska u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Litve u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 02.12.2025.godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Alekse Šantića, Izeta Sarajlića i Slanac u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naselju Nacional u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Općine Banovići u naseljima: Vidikovac, Jezero, Grivice, Dijaci, Draganja, Čifluk i Mrdići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

4. Komplet Općine Teočak u vremenu od 09:00 do 12:00 sati, te naselja: Here, Sniježnica, Rastošnica, Obrišine,Čaklovica i Čairi u vremenu od 12:00 do 15.00 sati.

