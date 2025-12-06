Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 07.12.2025.godine (nedjelja) na području Grada Srebrenika u naseljima: Ćehaje, Ježinac, Špionica Donja, Badelka, Radići, Zubovo Brdo, Huremi, Mustafići, Špionica Centar, Fazanerija, Hujdurovići, Krč, Vrela, Gornji Hrgovi, Ormanica, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak i Kosica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Dana 08.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Gradačca:

– u ulicama: Bosanskih Gazija, Požarička i VI Bataljona te u naseljima: Šečići, Kikići, Njiverica, Berberovača, Novalići, Karača, Požarike, Vida, Diren i Novalići vodovod u vremenu od 12:00 do 14:00 sati.

– u naselju Hanka u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Dubrave Donje Spreča u vremenu od 09:00 do 14:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

