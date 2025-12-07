Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 08.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Gradačca:

– u ulicama: Bosanskih Gazija, Požarička i VI Bataljona u vremenu od 12:00 do 14:00 sati,

– u naseljima: Šečići, Kikići, Njiverica, Berberovača, Novalići, Karača, Požarike, Vida i Diren u vremenu od 12:00 do 12:30 i od 13:30 do 14:00 sati,

– u naselju Hanka u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Dubrave Donje Spreča u vremenu od 09:00 do 14:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 09.12.2025.godine (utorak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulici Mustafe Hukića u vremenu od 08:30 do 11:30 sati,

– u ulici Bosne Srebrene u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Hrgovi Gornji, Hrgovi Babići, Vrela i Lovačka Kuća – Ormanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati,

– u naselju Previle od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju kod Rezervoara II u vremenu od 12:30 do 15:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.