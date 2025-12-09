Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do privremenih isključenja električne energije, saopćeno je iz nadležnih službi.

Dana 10.12.2025.godine (srijeda) na području

Grada Tuzle:

– u ulicama: Bajrama Malkočevića, Dedino Brdo, Šabana Zahirovića i Slavka Mičića u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

– u ulici Majska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

– u ulicama: Dr. Milice Kosorić i 4. Aprila u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

Grada Gračanice u naseljima: Dolić, Kapak, Plane, Mrkani, Habibovići, Brđani, Duje, Lukavica, Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.

Grada Gradačca u ulicama: VII Bataljona, Šehida, Hasana Durmiševića, Žrtava Srebrenice, te naselja: Bagdale, Ahmetaši, Krčevina,Vukovići, Huskići, Bošnjakovići,Tramošničko Liporašće, Sejdići, Mujići, Sinanovići, Turićko i Liporašće u vremenu od 10:00 do 15:00 sati. Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 16:00 sati. Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 11.12.2025.godine (četvrtak) na području

Grada Tuzle u ulici 15. Maja u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati. Grada Srebrenika u naseljima: Fazanerija i Hujdurovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.