Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
elektrodistribucija planska iskljucenja struja elektro

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do privremenih isključenja električne energije, saopćeno je iz nadležnih službi.

Dana 10.12.2025.godine (srijeda) na području

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Bajrama Malkočevića, Dedino Brdo, Šabana Zahirovića i Slavka Mičića u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

– u ulici Majska u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

– u ulicama: Dr. Milice Kosorić i 4. Aprila u vremenu od 08:30 do 12:30 sati.

  1. Grada Gračanice u naseljima: Dolić, Kapak, Plane, Mrkani, Habibovići, Brđani, Duje, Lukavica,    Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka u vremenu od 14:00 do 15:30 sati.
  1. Grada Gradačca u ulicama: VII Bataljona, Šehida, Hasana Durmiševića, Žrtava Srebrenice, te naselja: Bagdale, Ahmetaši, Krčevina,Vukovići, Huskići, Bošnjakovići,Tramošničko Liporašće, Sejdići, Mujići, Sinanovići, Turićko i Liporašće u vremenu od 10:00 do 15:00 sati.
  2. Grada Srebrenika u naseljima: Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak, Dežići i Špionica Polja u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
  3. Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 11.12.2025.godine (četvrtak) na području

  1. Grada Tuzle  u ulici 15. Maja u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
  1. Općine Banovići u naseljima: Omazići, Beširovići, Durakovići, Gutići i Čolići u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.
  2. Grada Srebrenika u naseljima: Fazanerija i Hujdurovići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.
  1. Grada Živinica u naseljima: Zukići, Kršići, Kuljan, Gladojevići u vremenu od 08:30 do 15:30 sati.

