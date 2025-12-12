Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 14.12.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Gradačca:

– u naseljima: Srnice Gornje, Kerep, Biberovo Polje,  Đogići, Srnice Gornje, Moštanica, Karajlići, Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelevče Selo, Avramovina, Kamberi, Kamberi Centar, Ćuste, Grabov Gaj, Imširi, Gluhe, Mahmut Mahala, Mionica, Peštalići, Kerep Mlin, Kukuruzi i Porebrice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Vis Međiđa, Međiđa Donja, Međiđa Gornja, Cage, Buk, Jelovče Selo, Alići i Biberkići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Ormanica, Bričić, Fazlići, Hrgovi Donji, Vučkovci, Vučkovci Stadion, Vučkovci Vodovod, Srnice Donje, Osinjaci i Gušte u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Jasenica, Poljane, Mujkići, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Golaći, Hrvatovići, Habibovići, Zaimovići, Kamenjani, Toke i Rijeka u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

  1. Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik.Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište,Hujdurovići, Tempoplast, Jafa Jase, Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji i Ormanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.
  2. Općine Gračanica u ulici Zlatnih Ljiljana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Ovi kućni uređaji potajno dižu račun za struju više nego što...

Istaknuto

Subvencija električne energije odobrava se građanima u jednom bh. gradu

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Četiri kućna uređaja koja tiho povećavaju račun za struju

Tuzla i TK

Ministarstvo zdravstva TK objavilo poziv za izbor ili promjenu izabranog doktora

Vijesti

Ni Beograd ove godine nema javni doček Nove godine

Tuzla i TK

Predstavljen digitalni turistički vodič „Otkrij Tuzlu”

PROMO

Obuća Metro obilježava godišnjicu TC Belamionix, zimska kolekcija snižena 50 posto

BiH

Umjetna inteligencija i ljudska prava u fokusu konferencije u Sarajevu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]