Planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 14.12.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Gradačca:

– u naseljima: Srnice Gornje, Kerep, Biberovo Polje, Đogići, Srnice Gornje, Moštanica, Karajlići, Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelevče Selo, Avramovina, Kamberi, Kamberi Centar, Ćuste, Grabov Gaj, Imširi, Gluhe, Mahmut Mahala, Mionica, Peštalići, Kerep Mlin, Kukuruzi i Porebrice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Vis Međiđa, Međiđa Donja, Međiđa Gornja, Cage, Buk, Jelovče Selo, Alići i Biberkići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Ormanica, Bričić, Fazlići, Hrgovi Donji, Vučkovci, Vučkovci Stadion, Vučkovci Vodovod, Srnice Donje, Osinjaci i Gušte u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Jasenica, Poljane, Mujkići, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Golaći, Hrvatovići, Habibovići, Zaimovići, Kamenjani, Toke i Rijeka u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.