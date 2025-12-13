Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 14.12.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Gradačca:

– u naseljima: Srnice Gornje, Kerep, Biberovo Polje, Đogići, Srnice Gornje, Moštanica, Karajlići, Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelevče Selo, Avramovina, Kamberi, Kamberi Centar, Ćuste, Grabov Gaj, Imširi, Gluhe, Mahmut Mahala, Mionica, Peštalići, Kerep Mlin, Kukuruzi i Porebrice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Vis Međiđa, Međiđa Donja, Međiđa Gornja, Cage, Buk, Jelovče Selo, Alići i Biberkići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Ormanica, Bričić, Fazlići, Hrgovi Donji, Vučkovci, Vučkovci Stadion, Vučkovci Vodovod, Srnice Donje, Osinjaci i Gušte u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Jasenica, Poljane, Mujkići, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Golaći, Hrvatovići, Habibovići, Zaimovići, Kamenjani, Toke i Rijeka u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik.Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište,Hujdurovići, Tempoplast, Jafa Jase, Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji i Ormanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

3. Grada Gračanica u ulici Zlatnih Ljiljana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 15.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici 15.Maja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u ulicama Bosanskih branilaca i 21.Srebreničke brigade u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulicama 21.Srebreničke brigade i Kulina bana u vremenu od 10:00 do 11:30 sati,

– u naselju Srebrenik Novi Grad lamele: B1, B2, B3 i B4 te poslovni objekat Bingo od 11:30 do 13:00,

– u ulicama Teritorijalne odbrane i Bosanskih branilaca u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Radina, Hrvati, Bečići, Nasubašići, Željova, Mačkovac i Grab Potok u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

