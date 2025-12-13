Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 14.12.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Gradačca:

– u naseljima: Srnice Gornje, Kerep, Biberovo Polje, Đogići, Srnice Gornje, Moštanica, Karajlići, Džakule, Trnovci i Prijeko Brdo u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelevče Selo, Avramovina, Kamberi, Kamberi Centar, Ćuste, Grabov Gaj, Imširi, Gluhe, Mahmut Mahala, Mionica, Peštalići, Kerep Mlin, Kukuruzi i Porebrice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Vis Međiđa, Međiđa Donja, Međiđa Gornja, Cage, Buk, Jelovče Selo, Alići i Biberkići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Ormanica, Bričić, Fazlići, Hrgovi Donji, Vučkovci, Vučkovci Stadion, Vučkovci Vodovod, Srnice Donje, Osinjaci i Gušte u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Jasenica, Poljane, Mujkići, Jelovče Selo, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Golaći, Hrvatovići, Habibovići, Zaimovići, Kamenjani, Toke i Rijeka u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik.Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište,Hujdurovići, Tempoplast, Jafa Jase, Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji i Ormanica u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

3. Grada Gračanica u ulici Zlatnih Ljiljana u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Dana 15.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici 15.Maja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u ulicama Bosanskih branilaca i 21.Srebreničke brigade u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulicama 21.Srebreničke brigade i Kulina bana u vremenu od 10:00 do 11:30 sati,

– u naselju Srebrenik Novi Grad lamele: B1, B2, B3 i B4 te poslovni objekat Bingo od 11:30 do 13:00,

– u ulicama Teritorijalne odbrane i Bosanskih branilaca u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Radina, Hrvati, Bečići, Nasubašići, Željova, Mačkovac i Grab Potok u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.