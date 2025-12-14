Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 15.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici 15.Maja u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u ulicama Bosanskih Branilaca i 21.Srebreničke Brigade u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u ulicama 21.Srebreničke Brigade i Kulina Bana u vremenu od 10:00 do 11:30 sati,

– u naselju Srebrenik Novi Grad lamele: B1, B2, B3 i B4 te poslovni objekat Bingo od 11:30 do 13:00,

– u ulicama Teritorijalne Odbrane i Bosanskih Branilaca u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

3. Općine Banovići u naseljima: Radina, Hrvati, Bečići, Nasubašići, Željova, Mačkovac i Grab Potok u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 16.12.2025.godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Ismeta Mujezinovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2.Grada Gradačca u naseljima: M.S.Š Hasan Kikić, Vida, Hasanbašići, Svirac, Lukavac Gornji,

Lukavac Gornji vodovod, Tišler Prom, Skenderi, Vida Kamenik, Ildi Metal, Mejremići, Bajramovići, Humke, Rakija, Rakija 2, Rajska 1, 2, 3 i Rajska Iiverov u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Grada Srebrenika:

– u naselju Rapatnica Luka u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.

– u naselju Špionica Donja u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

– u naselju Špionica kod Tovilišta u vremenu od 12:00 do 14:30 sati.

– u naseljima: Fazanerija, Hujdurovići i Metaloprerada u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

– u ulicama: Hasana Kikić, Hazima Vikala i Huseina kapetana Gradaščevića u vremenu od  08:30 do 10:00 sati.

– u ulicama: Nedžada Šečića, 21.Juna i Džemala Bijedića u vremenu od 10:00 do 11:30 sati.

– u ulicama: 16.Muslimanske i Derviša Sušića u vremenu od 11:30 do 13:00 sati.

