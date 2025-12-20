Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 21.12.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Srebrenika u naseljima: Hrgovi, Vrela, Ormanica, Zubovo Brdo, Huremi i Huremi Mustafići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Dana 22.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Miroslava Krleže u vremenu od 09:00 do 11:00 sati

2. Općina Kadanj u naseljima: Noćajevići,Đerići,Krivajevići,Rujići,Suha,Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

pročitajte i ovo

Magazin

Kućni aparati koji ne bi trebali raditi istovremeno: Tiha prijetnja vašem...

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Učenici Medicinske škole Tuzla istražuju: Zašto lijekovi kasne u BiH?

Magazin

Naučnici otkrili: Najpametnija djeca najčešće se rađaju u ova dva mjeseca

Tuzla i TK

Jasmin Kadić: Slučaj nasilja nad maloljetnicom u Gradačcu ne smije ostati samo još jedna vijest

BiH

Tržište rada bilježi pomake, nezaposlenost i dalje ostaje visoka

Tuzla i TK

Zimsko druženje s Islamic Reliefom u Tuzli: Igre, slatkiši i podrška djeci bez roditelja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]