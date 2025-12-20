Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 21.12.2025.godine (nedjelja) na području:

1.Grada Srebrenika u naseljima: Hrgovi, Vrela, Ormanica, Zubovo Brdo, Huremi i Huremi Mustafići u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

Dana 22.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1.Grada Tuzle u ulici Miroslava Krleže u vremenu od 09:00 do 11:00 sati

2. Općina Kadanj u naseljima: Noćajevići,Đerići,Krivajevići,Rujići,Suha,Brlošci i Gojakovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.