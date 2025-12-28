Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 29.12.2025.godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulici Ismeta Mujezinovića broj: 2, 4, 6, 8 i 10 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

2. Grada Živinice:

– u naseljima: Ciljuge stara pruga, Golubinjak, Golubinjak – Plane, Višća kamp, Meštrići, Potočari, Višća, Kažalj, Odorovići, Odorovići,Kupjerusi, Čenda, Požar, Jahići, Berići i Zenuni.u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u naseljima: Kovači Bare, Đurđevik Novo naselje, Đurđevik Novo naselje, Musići, Đurđevik, Đurđevik, Nukići, Đurđevik Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići i Kršići

u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u naseljima: Kovači, Čokići, Benf, Bašigovci,Podoljani, Pobrđani, Bašigovci Džamija, Bašigovci Škola, Bašigovci Novo naselje, Bašigovci Livade

u vremenu od 08:30 do 10:30 sati,

– u naseljima: Toplica, Berbernjak, Gornja Lukavica, Krivača, Krivača, Bezdan, Brodić, Đžankići Svojat, Zelenika, Gračanica Selo, Svojat, Tupkovići, Ćasuri, Samardžije i Repuh u vremenu od 08:30 do 10:30 sati.

