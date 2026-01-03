Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 04.01.2026.godine (nedjelja) na području Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište, Hujdurovići, Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji Hrgovi, Ormanica, Ćehaje, Ježinac i Ćehaje Pozvizdovi u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.