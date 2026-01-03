Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 04.01.2026.godine (nedjelja) na području  Grada Srebrenika u naseljima: Huremi, Zubovo Brdo, Badelka, Fazanerija, Radići, Cerik, Špionica Srednja, Špionica Polja, Jošak, Hrgovi, Vrela, Tovilište, Hujdurovići, Špionica Donja, Špionica Škola, Kosica, Gornji Hrgovi, Ormanica, Ćehaje, Ježinac i Ćehaje Pozvizdovi u vremenu od 08:30 do 16:00 sati.

