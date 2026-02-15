Planska isključenja električne energije na području TK

Planska isključenja električne energije na području TK
Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 16.02.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Lukavca u naselju Lukavac Mjesto- dio naselja od Rudničke ulice prema mezarju Danica u vremenu od 09:00 do 15.00 sati.

Dana 17.02.2026 godine (utorak) na području Grada Tuzle u ulicama: Miralema Junuzovića, Arifa Redžića, Mramorska i 26. augusta u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

