Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom.

Dana 16.02.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Lukavca u naselju Lukavac Mjesto- dio naselja od Rudničke ulice prema mezarju Danica u vremenu od 09:00 do 15.00 sati.

Dana 17.02.2026 godine (utorak) na području Grada Tuzle u ulicama: Miralema Junuzovića, Arifa Redžića, Mramorska i 26. augusta u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.