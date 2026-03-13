Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 14.03.2026. godine (subota) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima: Morančani, Ljubače Vojna, Pasci Pruga, Pasci Petrovice, Pasci Smajići, Pasci, Pasci Škola, Pasci Jurići, Pasci Brda, Par Selo, Par Selo Škola, Par Selo Pijesak, Par Selo Vojna i Orašje u vremenu od 11:30 do 12:30 i od 15:00 do 16:00 sati.

2. Grada Živinica u naselju Dubrave Raskršće u vremenu od 11:30 do 16:00 sati.

Dana 15.03.2026. godine (nedelja) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Bime Adžajlića, Gine Herman, Rame Meškovića, Krojčica, Branislava Nušića, Fridriha Kacera, Mitra Trifunovića Uče, Husinskih Rudara, Tomislava Ramljaka, Stjepana Živkovića, Babice Laude, Petra Miljanovića, Zvonka Cerića, Vilušići, 21.Aprila, Radnička, Bukinjska, Branilaca Tuzle, Hasana Kikića, Pavla Goranina, Ludviga Peštića, Češka i Franje Kluza u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.