Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 24.12.2025.godine (srijeda) na području
- Grada Tuzla:
– u ulici Otokara Keršovanija u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
– u ulici Ismeta Mujezinovića br. 37, 39, 41, 43 i 45 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
- Grada Srebrenik u naseljima Fazanerija i Hujdurovići u vremenu 08:30 do 15:30 sati.
- Općine Banovići:
– u naseljima: Vidikovac, Jezero, Čifluk, Draganja, Grivice, Mrdići, Tulovići, Bešin, Mecići, Brigići, Podovi, Salamići, Treštenica, Ristići, Golići, Borovac, Stike i Krševac u vremenu od 09:00 do 09:45 i od 15:00 do 16:00 sati,
– u naselju Čifluk od 09:00 do 15:00 sati.