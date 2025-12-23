Planska isključenja električne energije u TK

Nedžida Sprečaković
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto: Ilustracija/ Isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 24.12.2025.godine (srijeda) na području

  1. Grada Tuzla:

– u ulici Otokara Keršovanija u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u ulici Ismeta Mujezinovića br. 37, 39, 41, 43 i 45 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  1. Grada Srebrenik u naseljima Fazanerija i Hujdurovići u vremenu 08:30 do 15:30 sati.
  2. Općine Banovići:

– u naseljima: Vidikovac, Jezero, Čifluk, Draganja, Grivice, Mrdići, Tulovići, Bešin, Mecići, Brigići, Podovi, Salamići, Treštenica, Ristići, Golići, Borovac, Stike i Krševac u vremenu od  09:00 do 09:45 i od 15:00 do 16:00 sati,

– u naselju Čifluk od 09:00 do 15:00 sati.

