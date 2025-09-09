Počela preventivna deratizacija na području grada Tuzla

Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, započeo je realizaciju ugovorenih aktivnosti na preventivnoj deratizaciji.

Deratizacija se provodi na vodotocima, deponijama smeća uz vodotoke, dječijim igralištima u njihovoj blizini, kao i u šahtovima oborinske kanalizacije na području grada.

Poslove deratizacije obavljaju dvije stručne ekipe, opremljene potrebnim materijalom i sredstvima za rad.

Planirano je da radovi traju u periodu od 8. do 12. septembra 2025. godine.

