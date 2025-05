Početak radne sedmice donosi pojačanu frekvenciju vozila na glavnim saobraćajnicama, posebno pri gradskim centrima, saopšteno je iz IC BIHAMK-a.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajaju se magistralni putevi Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Mi izdvajamo dionicu autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i magistralne puteve: Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Jablanica-Mostar (Donja Jablanica).

Na pojedinim graničnim prelazima, porevemeno se pojačava frekvecija saobraćaja, ali čekanja još uvijek ne prelaze 30 minuta za putnička vozila. Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati), saopćeno je iz IC BIHAMK-a.