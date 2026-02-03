Počinje energetska obnova škola u Tuzlanskom kantonu

U četvrtak, 5. februara, u Tuzli će biti ozvaničen početak radova na energetskoj obnovi i rekonstrukciji školskih objekata u Tuzlanskom kantonu, u okviru projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ koji se realizuje uz podršku Njemačke razvojne banke KfW i Vlade Njemačke. Svečana prezentacija bit će održana u prostorijama JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, u čitaonici na adresi Tihomila Markovića 3, s početkom u 11 sati.

Događaj će okupiti predstavnike domaćih i međunarodnih institucija koje učestvuju u finansiranju i provođenju projekta, a planirana su uvodna obraćanja, prezentacija projektnih aktivnosti i mjera energetske efikasnosti, kao i izjave za medije. Organizatori navode da je riječ o jednom od značajnijih ulaganja u unapređenje uslova boravka i rada u obrazovnim ustanovama na području kantona.

Najavljeno je predstavljanje konkretnih zahvata koji će se provoditi na školskim objektima, uključujući poboljšanja toplotne zaštite, modernizaciju rasvjete i sigurnosnih sistema, kao i unapređenje energetskih sistema grijanja. Izjave za medije planirane su nakon prezentacije projekta.

Radovi će biti izvedeni na ukupno pet obrazovnih objekata. Planirana je obnova zgrade Gimnazije „Meša Selimović“ Tuzla, Osnovne škole „Centar“ Tuzla, Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla, Osnovne škole „Kalesija“ u Kalesiji, te objekta Mašinske i Saobraćajne škole u Tuzli. Projekat je koncipiran tako da obuhvati različite tipove školskih zgrada, kako bi se kroz praksu primijenili modeli energetske sanacije prilagođeni stvarnim uslovima na terenu.

Ukupna vrijednost potpisanog ugovora iznosi 4.125.093,04 eura, odnosno oko 8.067.856 konvertibilnih maraka bez PDV-a. Sredstva su osigurana kroz grant Vlade Njemačke, uz posredovanje Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Njemačke razvojne banke KfW, dok dio finansijske konstrukcije zatvara Vlada Tuzlanskog kantona putem Revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne nabavke.

Planirani zahvati obuhvataju toplotnu izolaciju vanjskih zidova, toplotnu i hidroizolaciju krovova uz zamjenu krovnog pokrivača, ugradnju nove stolarije, zamjenu postojeće rasvjete energetski efikasnijim sistemima, te modernizaciju elektroinstalacija. Predviđena je i ugradnja sistema za vatrodojavu i gašenje požara, čime se podiže nivo sigurnosti u školskim objektima. U Osnovnoj školi „Kalesija“ planirana je i instalacija visoko temperaturne toplotne pumpe, što predstavlja iskorak ka savremenijim i održivijim sistemima grijanja.

Nadležni ističu da će realizacija projekta donijeti višestruke koristi, od smanjenja potrošnje energije i troškova održavanja, do poboljšanja uslova za boravak učenika i nastavnog osoblja. Energetska obnova školskih zgrada ujedno je i dio šireg procesa prilagođavanja javne infrastrukture standardima energetske efikasnosti i zaštite okoliša.