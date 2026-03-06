Počinje suđenje u predmetu nabavke linearnog akceleratora u UKC Tuzla

RTV SLON

Suđenje u predmetu nabavke linearnog akceleratora za Univerzitetski klinički centar Tuzla počinje u srijedu 11. marta 2026. godine u 10.30 sati pred Posebnim odjelom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala u Sarajevu. Prvo ročište zakazano je kao ročište o izjašnjenju o krivnji.

Riječ je o postupku koji se vodi na osnovu optužnice Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH, a koju je ranije potvrdio Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH.

Optužnicom je obuhvaćen bivši direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Denijal Tulumović i još tri osobe, kao i jedno pravno lice, a predmet se odnosi na postupak javne nabavke linearnog akceleratora i prateće medicinske opreme za potrebe UKC Tuzla.

Tužilaštvo navodi da su optuženi u periodu od 2022. do 2025. godine, zloupotrebom službenih ovlaštenja i međusobnim dogovorom, nezakonito utjecali na postupke javnih nabavki medicinske opreme velike finansijske vrijednosti. Prema navodima optužnice, radilo se o nabavci linearnog akceleratora i prateće opreme procijenjene vrijednosti 8.547.008,55 KM bez PDV-a, pri čemu je, kako se tvrdi, cilj bio favorizovanje jednog ponuđača i ograničavanje konkurencije u postupku javne nabavke.

U optužnici se navodi i da su zbog takvog postupanja postupci javnih nabavki više puta poništavani nakon žalbi drugog ponuđača, što je dovelo do višegodišnjeg odgađanja nabavke opreme.

Optužnicom je za glavni pretres predloženo saslušanje 84 svjedoka, pet vještaka, te izvođenje više od 500 materijalnih dokaza.

