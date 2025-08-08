POHVALNO: Bahati vozač priveden zahvaljujući građanima i policiji

RTV SLON

Bahati vozač priveden je nakon što su građani Vukovija Donjih odlučili reći “dosta” neodgovornom ponašanju na cestama, a policija reagovala brzo i odlučno.

Nekada je dovoljan jedan zajednički korak da se osjeti velika promjena. Upravo to se dogodilo u Vukovijama Donjim, gdje je neodgovoran i drzak vozač svojim ponašanjem izazvao opravdanu zabrinutost mještana. Bahati vozač priveden je, a vozilo koje je koristio, oduzeto, čime je jasno poručeno da niko nije iznad zakona.

Sve je počelo kada su mještani, zabrinuti za svoju sigurnost, odlučili prijaviti slučaj Policijskoj stanici Kalesija. Nisu stali na tome, već su dodatno djelovali kroz javni i medijski prostor, podstičući širu pažnju i očekujući konkretan odgovor institucija.

I odgovor nije izostao. Profesionalnom i brzom intervencijom policija je identificirala vozača, sprovela potrebne mjere i na kraju mu oduzela vozilo. Ovaj čin predstavlja više od pukog provođenja zakona, to je dokaz da zajednica i institucije mogu djelovati kao jedno.

Bahati vozač je priveden, ali važnije od toga je činjenica da su se građani podigli, reagovali i jasno stavili do znanja da žele sigurne ulice, sigurne puteve i odgovornost svih učesnika u saobraćaju. Ovo je primjer koji nadilazi lokalnu priču, to je poziv svim zajednicama da ne ćute, već da zajedno grade sigurnost za svakoga.

