Pojačan promet vozila uoči vikenda, vozačima se savjetuje oprez

Vikend je pred nama, pa nas danas očekuje znatno frekventniji saobraćaj, nego što to bude ostalim danima u radnom dijelu sedmice.

Mnogi će u popodnevnim satima na put, a posebno pojačanu frekvenciju saobraćaja očekujemo u blizini gradskih centara, kao i na graničnim prelazima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama kroz usjeke mogući su odroni kamenja, pa se vozačima savjetujemo dodatni oprez.

Zbog radova na asfaltiranju, danas od 07 do 18 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnom putu Turbe-Skender Vakuf/Kneževo (na dionici Hajdučki Do-raskrsnica za Babanovac).

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi – Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).