Pojačan saobraćaj i brojna ograničenja na pojedinim dionicama i prelazima

Prema podacima prikupljenim od putnih službi sa terena širom Bosne i Hercegovine, na većini puteva u našoj zemlji, saobraća se po mokrim i mjestimično vlažnim kolovozima usljed kiše koja pada u većem dijelu zemlje.

Na području sjeveroistočne i centralne Bosne, uključujući šire područje Kladnja, Banovića, Živinica, Kalesije, Olova i Ribnice, prisutna je magla koja smanjuje vidljivost. Odroni i klizišta predstavljaju opasnost na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Izdvajamo dionice: Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići–Živinice, Simin Han–Ban Brdo, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Kupres, Bradina–Konjic–Jablanica, Sarajevo–Foča, Rogatica–Višegrad i Turbe–Karanovac.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima većim centrima, kao i na graničnim prelazima, gdje su moguća duža zadržavanja.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez zbog mokrog kolovoza, moguće smanjene vidljivosti usljed magle, kao i zbog povremenog osipanja kamenog materijala, pijeska i zemlje na kolovoz.Preporučuje se prilagođavanje brzine uslovima na putu i održavanje sigurnosnog odstojanja između vozila.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste) i Grebka, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Goražda.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

