Pojačan saobraćaj i radovi na više dionica, smanjena vidljivost kod Čapljine i Kladnja

Prema podacima prikupljenim u BIHAMK-u, jutros se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhim ili vlažnim cestama, dok je vidljivost smanjena na širem području Čapljine i Kladnja.

Posebnih ograničenja nema, osim na dionicama gdje je, zbog radova, izmjenjen režim saobraćaja.

Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila, posebno u većim gradskim centrima, zbog čega apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže propisno odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti put preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća se samo preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog uređenja pojasa uz magistralnu cestu Cazin-Velika Kladuša, u vremenu od 08 do 16 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.