Pokret ka Gazi, pušteni brodići za Palestinu i Sumud flotilu i održana radionica palestinskog veza

Građani i građanke u Sarajevu, ali i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, jučer su pustili papirne brodiće u znak podrške narodu Palestine i globalnoj Sumud flotili koja plovi prema Gazi.

1 od 3

Ovu simboličnu akciju, dio međunarodne inicijative „Od svake rijeke do svakog mora“, organizovale su građanske inicijative, među kojima je i Pokret ka Gazi. Učesnici i učesnice su svoje fotografije i snimke brodića na rijekama, jezerima i morima slali i dijelili putem društvenih mreža.

Aktivistica i novinarka Nidžara Ahmetašević istakla je da ovakve akcije nose snažnu poruku solidarnosti. „Svi se osjećamo potpuno nemoćno i očajno zbog onoga što se dešava, ali simboličnim akcijama šaljemo poruku da mislimo na Gazu i Palestince. Ovo možda ne znači mnogo, ali ljudima u Gazi može značiti da znaju da nisu sami, kao što je to značilo nama u Sarajevu“, rekla je. Dodala je da brodići nose i poruku podrške flotili: „Mi ne možemo svi biti tamo, ali stavljamo srce u svaki od ovih brodića i šaljemo ga s puno ljubavi.“

Pokret ka Gazi, Boris Vitlačil i Sumud flotila

Na učešće u akciji građane i građanke je ranije pozvao i Boris Vitlačil, član Sumud flotile iz BiH, najveće humanitarne pomorske misije s ciljem razbijanja blokade Gaze i otvaranja humanitarnog koridora. „Ljudi iz cijelog svijeta se pridružuju kako bi prekinuli blokadu Gaze. Možda ne možemo svi biti tamo, ali možemo biti dio istog talasa. Pozivam vas da napravite mali papirni brod, pustite ga niz vodu ili samo stanite uz obalu i pošaljete poruku nade“, poručio je.

Vitlačil će biti na jednom od brodova koji će 7. septembra isploviti sa Sicilije i pridružiti se ostatku Sumud flotile, koja od 1. septembra plovi iz Barcelone pod sloganom „Kad svijet šuti, mi dižemo sidro“.

U cilju njegove podrške formiran je Pokret ka Gazi, lokalna građanska inicijativa koja stoji uz palestinski narod u borbi za slobodu i dostojanstvo. Iz Pokreta su naglasili da fokus uvijek mora ostati na narodu Palestine i pritisku da se genocid i okupacija zaustave.

„Pokret ka Gazi je neformalna grupa aktivista i aktivistica, medijskih radnika i radnica, građana i građanki, umjetnika i umjetnica i osoba iz akademske zajednice, koje je okupio Boris. Mi smo tu da podržimo njegov put na Sumud flotili i da pružimo sve relevantne informacije o toku putovanja, i jedan smo sistem podrške i solidarnosti s narodom Palestine“, rekla je Maida Zagorac, jedna od predstavnica grupe. Najavila je i press konferenciju u nedjelju u Sarajevu, na kojoj će uživo pratiti Borisovo isplovljavanje.

Novinarka Rubina Čengić, učesnica akcije, podsjetila je na važnost medijske podrške. „Odgovorni i profesionalni novinari prenose istinu i bez njihovog rada svijet ne bi znao šta se dešava. Kao što je nama tokom opsade značilo da se o Sarajevu izvještava, tako i ljudima u Gazi znači kada znaju da nisu zaboravljeni“, rekla je.

Nakon akcije puštanja brodića, u nezavisnom društveno-kulturnom centru DKC u Sarajevu organizovana je kreativno-edukativna radionica palestinskog veza – tatreeza, također u znak podrške Sumud flotili i Borisu Vitlačilu. „Radionicom smo nastojali učesnike upoznati s bogatom historijom i tradicijom palestinskog veza koji predstavlja važan dio kulturnog identiteta i načina otpora palestinskog naroda. Učili smo o simbolici prepoznatljivih motiva i načinu njihove izrade“, rekla je Dženana Kumalić, voditeljica radionice.

1 od 6

Dodala je da na taj način žele prenijeti priču o očuvanju kulturnog naslijeđa i istovremeno pokazati solidarnost s onima koji se bore za dostojanstvo i pravo na identitet.

Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, izraelske snage su od 7. oktobra 2023. godine ubile više od 64 hiljade Palestinaca i Palestinki, među kojima oko 19 i po hiljada djece, dok je više od 42 hiljade djece ostalo bez jednog roditelja. Ubijeno je i više od 1.500 zdravstvenih radnika i radnica te 246 novinara, novinarki i medijskih radnika i radnica.

Podsjećamo, Boris Vitlačil prije šest dana sa sarajevskog aerodroma otputovao je za Italiju, odakle će se ukrcati na brod Globalne Sumud Flotile – međunarodne humanitarne misije u kojoj učestvuju aktivisti iz preko 40 zemalja svijeta.

Povodom njegovog odlaska, u Sarajevu je oformljen tim podrške koji će pratiti njegovu misiju i organizirati brojne aktivnosti solidarnosti, sve informacije će isključivo biti dijeljene sa ovog profila.

S Borisom je otputovao i Vučko s palestinskom kefijom i Handala, simbol palestinskog otpora i nade, koji su podsjetili da solidarnost ne poznaje granice.

Flotila Slobode SUMUD nosi hranu, lijekove i jasnu poruku svijetu: Solidarnost nije zločin. Pomoć nije prijetnja.

Najveća civilna flotila kreće prema Gazi u pokušaju probijanja izraelske blokade