Poledica, magla i radovi na putevima usporavaju saobraćaj širom zemlje

Zbog snijega i poledice u višim planinskim područjima, saobraćaj se odvija otežano, naročito na planinskim prevojima. Posebno su zahtjevne dionice Han Pijesak–Vlasenica, Trnovo–Foča (prevoj Rogoj), te putevi koji vode prema Bjelašnici i Jahorini, gdje je kolovoz zasniježen i izuzetno klizav.

Iako zakonska obaveza korištenja zimske opreme stupa na snagu 1. novembra, vozačima koji putuju prema planinskim krajevima preporučuje se da je već sada koriste i pripreme svoja vozila za zimske uslove vožnje.

U nižim predjelima kolovoz je mjestimično mokar i klizav, a magla dodatno smanjuje vidljivost. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, povećan razmak između vozila i prilagođena brzina uslovima na cesti.

Na magistralnoj cesti Zenica–Doboj, na dionici Donja Vraca–Liješnica, u toku su radovi na sanaciji odbojne ograde. Saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem od 9 do 17 sati, osim nedjeljom. S obzirom na frekventnost ove dionice, mogu se očekivati duže kolone vozila u oba smjera.

Na magistralnom putu Konjic–Jablanica, na mostu kod tunela Crnaja, izvode se radovi na sanaciji dilatacija, zbog čega se vožnja odvija usporeno, uz semaforsku regulaciju.

Zbog sanacije kolovoza na dionici M-17.5 Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke), putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno, naizmjenično, svakog dana osim nedjelje u periodu od 7 do 17:30 sati. Za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen.

Radovi su u toku i na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Tuzla–Orašje (Cerik), Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Zavidovići–Kamenica, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila ne prelaze 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je prelazak vozilima preko 5 tona zabranjen na prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretna vozila se preusmjeravaju na granične prelaze Bratunac ili Rača, a autobusi koriste GP Šepak. Teretni saobraćaj na GP Šepak dozvoljen je radnim danima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok se vikendom prelazi mogu koristiti u terminu od 22 do 6 sati.