Policija u Tuzlanskom kantonu zaplijenila 14,5 kilograma droge

Adin Jusufović
droge, droga, narkotici, kriminal, mup, uprava policije
Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona, zajedno sa kriminalističkom policijom i policijskim upravama, sproveli su opsežnu akciju na području Tuzlanskog kantona od 22. do 24. decembra 2025. godine.

Prilikom višestrukih pretresa u Lukavcu, Tuzli, Gračanici, Srebreniku, Banovićima i Živinicama, oduzeto je oko 14,5 kilograma narkotika, uključujući preko 10 kilograma materije koja asocira na amfetamin i više od 4 kilograma biljne materije koja podsjeća na “Cannabis”.

Također su pronađene tri digitalne vage, 36 tableta sličnih drogama, sjemenke za uzgoj, mobilni telefon i putničko vozilo korišteno za izvršenje krivičnih djela.

Dvije osobe su uhapšene, dok se treće već nalazi u pritvoru zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Oduzete materije bit će predmet vještačenja, a protiv osumnjičenih će biti podneseni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

