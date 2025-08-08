Politička volja ključna za uspjeh zakona o medijskoj slobodi u EU, odnosno za provedbu Europskog akta o slobodi medija, danas je od presudne važnosti jer bez konkretnih koraka država članica zakon i dalje može ostati mrtvo slovo na papiru ipi.mediarsf.org. Europski akt o slobodi medija, koji je donesen početkom 2024., službeno je stupio na snagu 7. maja 2024., a primjenjuje se u potpunosti od 8. augusta 2025. European Commissioneuroparl.europa.eu pa je današnji datum simboličan početak njegove stvarne primjene.

No, čak i nakon više od godinu dana od stupanja zakona u primjenu neke države još nisu poduzele stvarne, pravne korake za usklađivanje domaćih legislativa rsf.org. U Njemačkoj je najavljen nacrt ugovora o digitalnim medijima, ali složenost procesa ga je usporila, dok u Francuskoj prijedlog zakona neće biti predložen parlamentu prije sljedeće jeseni rsf.org.

Ovaj propis, kao EU uredba, ne zahtijeva nacionalni prijenos jer je pravno obvezujući, no bez političke volje i sustavne provedbe, ključne odredbe poput članka o zaštiti novinarskih izvora, neovisnosti javnog emitera i transparentnosti vlasništva mogu ostati neprovedene rsf.orgEuropean Commission. Iz toga razloga, zahtijeva se da Europska komisija bude odlučna, transparentno prati provedbu i, ako je potrebno, pokrene postupke zbog neispunjavanja obveza prema Ugovoru o funkcioniranju EU rsf.org.

Europski zakon sada nudi priliku za jačanje medijske slobode kao jamca demokracije, no njegova vrijednost ovisi o hitnoj i dosljednoj provedbi — politička volja sada mora postati stvarnost.