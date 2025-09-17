Porezna uprava FBiH: Zapečaćeni brojni objekti, izrečene novčane kazne od 4,6 miliona KM

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-august 2025. uplatili 5.901.841.406 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. više za 657.422.927 KM, ili za 12,54 posto.

Na dan 31. augusta 2025. broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.372, a na dan 31. augusta 2024. broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH bio je 131.129.

Porezna uprava Federacije BiH je u periodu januar – august 2025. izvršila 4.342 inspekcijska nadzora – brze kontrole. U odnosu na period januar – august 2024. kada je izvršeno 3.108 kontrola, broj kontrola u 2025. veći je za 1.234. U izvršenim brzim kontrolama u periodu januar – august 2025. otkriven je 241 objekt koji nije imao odobrenje za rad, a u istom periodu 2024. otkriveno je 110 objekata.

Neprijavljenih radnika u periodu januar – august 2025. otkriveno je 806, dok je u istom periodu 2024. otkriveno 1.050 neprijavljenih radnika.

U periodu januar-august 2025. otkriveno je 210 objekata koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, a u istom periodu 2024. 102 objekta. Također, u periodu januar – august 2025. otkrivena su 1.244 obveznika fiskalizacije koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja, a u periodu januar – avgust 2024. 900 obveznika fiskalizacije.

Zbog utvrđenih nepravilnosti u periodu januar – august 2025. , zapečaćena su 443 objekta, a u istom periodu 2024. – 283 objekta.

U periodu januar – august 2025. u 1.822 kontrole izdati su prekršajni nalozi, a u istom periodu 2024. prekršajni nalozi izdati su u 1.495 kontrola.

Po osnovu izdatih prekršajnih naloga u periodu januar – august 2025. izrečene su novčane kazne u iznosu 4.596.320 KM, a u istom periodu 2024. u iznosu 5.259.690 KM.

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. augusta 2025. je 541.921. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31. jula 2025. kada je iznosio 545.018, broj zaposlenih manji je za 3.097.

Prema službenim evidencijama, smanjenje broja zaposlenih zabilježeno je pretežno u oblasti obrazovanja. S druge strane, djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih su: vađenje ugljena i lignita, zdravstvena zaštita, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, informacijske uslužne djelatnosti, zaštitne i istražne djelatnosti, itd.

Stanje broja zaposlenih na dan 31. augusta 2025. po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama dostupno je na linku https://pufbih.ba/v1/public/upload/files/31_08_2025.pdf.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31. augusta 2025. do 35 života zaposleno je 171.270, ili 31,60 posto zaposlenika, a preko 36 života zaposleno je 370.651 ili 68,40 posto zaposlenika. Na dan 31. augusta 2025. zaposleno je 302.519 ili 55,82 posto muškaraca i 239.402 ili 44,18 posto žena.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31. augusta 2025. na području Federacije BiH instalirano je ukupno 108.428 fiskalnih uređaja, putem kojih je u augustu 2025. evidentiran ukupan promet u iznosu 6.066.161.170,10 KM.

U odnosu na 31. augusta 2024. broj fiskalnih uređaja je veći za 4.467, a evidentirani promet u avgustu 2025. je manji u odnosu na avgust 2024. za 157.839.207,23 KM.

U periodu januar – august 2025. evidentiran je ukupni promet u iznosu 54.208.009.728,54 KM, što predstavlja povećanje od 9.369.406.192,56 KM, odnosno 20,90 posto, u odnosu na isti period 2024. kada je ukupni promet iznosio 44.838.603.535,98 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31. augusta 2025. je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.108 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u augustu 2025. je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 479.284.476,67 KM, saopćeno je iz PUFBiH.