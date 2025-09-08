Povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici održane prezentacije u kanadskim gradskim vijećima

Prezentacije povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici na gradskim vijećima Hamilton, Mississauga i Brampton organizovane su od strane lokalnih zajednica pod pokroviteljsvom Instituta za istraživanje genocida Kanada.

Iz Instituta navode da su prezentacije primljene sa velikom pažnjom i empatijom.

– Potkrijepljene su činjenicama, dokumentima i materijalima koji su korišteni u postupku krivičnog gonjenja nekih od najistaknutijih učesnika zajedničkog zločinačkog poduhvata na čelu sa vojnim i političkim rukovodstvom entiteta RS, Ratkom Mladićem i Radovanom Karadžićem. Činjenice, utvrđene ili proizašle iz suđenja su temelj prezentacija – navode iz Instituta.

Navode da su gradonačelnici i članovi gradskih skupština tako upoznati sa najvećim zločinom poslije holokausta u Evropi, genocidom u Srebrenici, sa ulogom Kanade u procesu globalne edukacije i institucionalizacije kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, te su prezentirani zahijevi bosanskohercegovačke zajednice i Instituta za istraživanje genocida Kanada.

– Naš cilj je da Kanađani ne vjeruju slijepo propagandi, koja je posebna jaka u Kanadi, da razlikuju mišljenje od činjenice. Kanada kao jedan od lidera u globalnoj instiucionalizaciji kulture sjećanja na genocid u Srebrenici postaje primjer kako svijet može odgovoriti na zločin i kako znanje može pobijediti laž, čak i tamo gdje su negatori genocida u Srebrenici, glorifikatori presuđenih ratnih zločinaca i revizionisti historijskih i sudskih činjenica enormno plačeni da uguše istinu. Baziranjem na sudskim utvrđenim činjenicama, negatori nemaju prostor da umanje ili relativiziraju sudsku i historijsku istinu – ističu iz Instituta.

Dodaju da su gradonačelnici i članovi navedenih gradskih skupština poslije prezentacije jasno poručili da gradovi stoje uz žrtve genocida u Srebrenici, da su na strani istine i pravde i da Hamilton, Mississauga i Brampton žele imati snažniju ulogu u procesu kulture sjećanja na genocid u Srebrenici.

Gradonačelnici i članovi gradskih vijeća su podržali proglašenje 11. jula Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici putem proklamacije, potrebu učenja o genocidu u Srebrenici u edukativnim ustanovama, te preliminarno su podržali izgradnju spomen obilježja za žrtve genocida u Srebrenici.

Poslije prezentacije i diskusije gradonačelnicima je uručena specijalna plaketa, te knjiga o Bosni i Hercegovini i posebna brošura o genocidu u Srebrenici.

– To su veliki, značajni koraci u procesu kanadske institucionalizacije kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, u koju su sada aktivno uključeni kanadski lideri, što je bio naš cilj. Bilo je ovo sjajno iskustvo za nas u procesu lobiranja za kanadsku institucionalizaciju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici, ali i za lobiranje za državu Bosnu i Hercegovinu – saopćeno je iz Instituta za istraživanje genocida Kanada.