Povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u BiH, pojačan promet vozila

Zbog saobraćajne nezgode dva teretna vozila, jutros od 04:45 sati je zatvoren ulaz na autocestu A-1, naplatno mjesto Podlugovi.

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Uslovi za vožnju su povoljni, a promet vozila pojačan. Apeluje se na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti, a posebnu pažnju da obrate pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti cestu preko Grebka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

U toku je izgradnja bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja radova na monitoringu okolnog tla na dionici autoceste A-1 Sarajevo zapad-Lepenica, u zoni petlje Lepenica i tunela Igman, saobraća se dvosmjerno, desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.