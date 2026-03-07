Povoljni uslovi za vožnju u većem dijelu BiH, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj

Prema jutrošnjim informacijama, u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija bez većih poteškoća, uz povoljne uslove za vožnju i manji broj vozila na cestama. Tokom dana očekuje se povećan intenzitet saobraćaja, posebno na pravcima koji vode prema ski centrima i izletištima.

Vozačima se preporučuje oprezna vožnja i održavanje sigurnog razmaka između vozila, uz poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Zbog oštećenja mosta i dalje je zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina. Putnička vozila mase do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Grebka ili Kalinovika, gdje se nalazi oko 19 kilometara makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Radovi su u toku i na pojedinim dionicama autoceste A-1. Na pravcu Sarajevo sjever–Podlugovi gradi se bukobran, zbog čega je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na dionici Sarajevo zapad–Lepenica, u području petlje Lepenica i tunela Igman, zbog monitoringa okolnog tla vozila se kreću dvosmjerno desnom trakom.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila ova dionica i dalje zatvorena.

Na većini graničnih prelaza putnička vozila trenutno ne čekaju duže, ali zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije (EES) moguće je povremeno duže zadržavanje.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak i dalje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.