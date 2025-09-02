Rano jutros u garaži u centru Tuzle izbio je požar u kojem je u potpunosti izgorio automobil marke Mercedes, u vlasništvu delegata u Vijeću naroda RS-a Dževada Mahmutovića iz SDA. Prema prvim nalazima vještaka, sve okolnosti upućuju na to da je vatra namjerno podmetnuta.

Automobil je, kako navodi Mahmutović, prethodnog dana parkiran u garaži, a požar je primijetio tek kada su na lice mjesta stigli vatrogasci. Uviđaj je odmah obavljen, a šteta na vozilu procjenjuje se na više od 100 hiljada KM.

“Vozilo je u potpunosti uništeno, vatrogasci su reagovali odmah, ali nije bilo spasa. Vještaci su potvrdili da se radi o podmetnutom požaru. Nemam saznanja ko bi mogao stajati iza ovoga niti sam u posljednje vrijeme imao otvorene prijetnje”, izjavio je Mahmutović.

Dodao je da ne vidi motive zbog kojih bi neko mogao počiniti ovakav čin, ističući da u Banjoj Luci obavlja dužnost delegata, dok je angažovan i na fakultetu.

Policija nastavlja istragu o ovom slučaju kako bi utvrdila sve okolnosti i identitet počinioca.