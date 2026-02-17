Poziv općinama i gradovima u TK za dostavu projekata za sredstva za poljoprivredno zemljiste

Sredstva za poljoprivredno zemljište TK predmet su nove obavijesti resornog ministarstva kojim se općine i gradovi podsjećaju na rok za kandidovanje projekata koji će biti finansirani iz naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Riječ je o sredstvima prikupljenim na osnovu važećeg kantonalnog zakona, a koja se svake godine raspoređuju kroz poseban program uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona.

Odlukom o uvjetima i načinu korištenja ovih sredstava utvrđeni su kriteriji, procedure i način raspodjele novca prikupljenog od naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Novac je namijenjen za izradu stručnih osnova i projekata zaštite i uređenja zemljišta, provođenje mjera zaštite i korištenja, uspostavu informacionih sistema i monitoringa, izradu karata upotrebne vrijednosti, projekte višenamjenskog vrednovanja, realizaciju programa gospodarenja, kao i aktivnosti dekontaminacije i podizanja zaštitnih pojaseva uz putne komunikacije.

Sredstva za poljoprivredno zemljište TK dodjeljuju se na osnovu projekata koje jedinice lokalne samouprave dostavljaju ministarstvu najkasnije do 20. februara tekuće godine. Za program u 2026. godini rok za dostavljanje novih projekata je 20. februar 2026. godine, nakon čega će se vršiti stručna obrada i uvrštavanje u godišnji program korištenja sredstava.

Projektnu dokumentaciju mora izraditi naučno-stručna institucija ovlaštena od federalnog ministarstva za poslove uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta. Projekti trebaju sadržavati podatke o vlasniku ili zakupcu, obrađivaču projekta i parcelama, uključujući lokaciju i površinu, bonitetnu klasu, kulturu i tip zemljišta, kao i pedološke analize s jasno naznačenim katastarskim općinama i česticama. Potrebno je precizirati predložene mjere uređenja, pojedinačne troškove, planiranu proizvodnju, rok početka realizacije i kompletnu finansijsku konstrukciju s prikazanim vlastitim i drugim izvorima finansiranja.

Kod kandidovanja projekata propisan je i minimalni obuhvat, zemljište u jedinstvenom kompleksu mora imati najmanje pola hektara, dok ukupna površina obuhvaćena projektom ne može biti manja od pet hektara. Uz prijavu je obavezno priložiti i izvod iz prostornog plana općine ili grada. Sredstva za poljoprivredno zemljište TK na ovaj način usmjeravaju se u plansko uređenje i dugoročnu zaštitu proizvodnih površina.