Poznato kada bi Wizz Air trebao uspostaviti bazu u Tuzli

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: Facebook Međunarodni aerodrom Tuzla

Nakon više od dvije godine pauze, Wizz Air planira ponovni povratak baze na Međunarodni aerodrom Tuzla. Iako je prvobitno formiranje bilo predviđeno za septembar, proces je odgođen, a prema informacijama iz više izvora, baza bi trebala biti uspostavljena u novembru ili najkasnije do kraja godine.

Odluka o povratku donesena je nakon što je Turistička zajednica Tuzlanskog kantona završila javni poziv za subvencioniranje novih aviolinija, na kojem je Wizz Air ostvario najveći broj bodova. Time su stvoreni uslovi za obnovu saradnje prekinute u septembru 2023. godine, kada je kompanija zatvorila bazu i smanjila broj linija.

Prema planu, povratak baze donosi otvaranje osam novih destinacija u zimskom redu letenja – Hamburg, Frankfurt-Hahn, Pariz, Keln, Malme, Geteborg, Berlin i Brisel. Pored toga, od 15. juna Wizz Air ponovo održava direktne letove za Beč četiri puta sedmično, uz zadovoljavajuću popunjenost.

