Pozorište mladih Tuzle donosi novu predstavu „Kako sačuvati Ivicu i Maricu“

Jasmina Ibrahimović

Pozorište mladih Tuzle i Udruženje „Mladi Tuzle“ najavili su premijerna izvođenja predstave „Kako sačuvati Ivicu i Maricu“, koja će biti odigrana u subotu u 19:30 sati te u nedjelju u 12:00 i 15:00 sati na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Premijere su dio programa „22. Dana Mladih Tuzle“, a suorganizatori izvođenja su Srednja „Savremeno–umjetnička škola“ Tuzla i BKC TK.

Predstava je savremena adaptacija poznate bajke braće Grim, smještena u današnje vrijeme. Umjesto vještičine kućice od slatkiša, centralni motiv predstave je „Kuća Instagrama“, koja simbolizira virtuelne zamke, filtere i lažnu popularnost koje mlade često udaljavaju od stvarnih porodičnih vrijednosti.

Radnja prati Ivicu, Maricu i njihovog oca koji se, nakon gubitka majke, sve više udaljavaju jedni od drugih. Kroz scene u školi, kafiću i porodičnom dvorištu predstava prikazuje sukob tradicionalnih etičkih vrijednosti i savremenih tehnoloških trendova.

Autorica teksta je Amila Beširović, dok režiju potpisuju Hena Trutović i Melisa Smajić. Saradnica u radu na predstavi je Sarah Imamović, kojoj je ovaj projekat dio individualnog maturskog rada u Srednjoj „Savremeno–umjetničkoj školi“ Tuzla.

U predstavi učestvuje veliki ansambl mladih glumaca iz Tuzle, a organizatori pozivaju publiku da prisustvuje premijernim izvođenjima i podrži mlade umjetnike. Rezervacije karata moguće su putem broja telefona 061 36 56 00.

