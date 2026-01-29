Predpioniri Slobode nastupili na međunarodnom WINTER MINI BASKET 2026 festivalu

Predpionirska selekcija OKK Sloboda Energoinvest nastupila je na trećem međunarodnom WINTER MINI BASKET 2026 festivalu u Ajdinovićima.

Na turniru je učestvovalo oko 300 djevojčica i dječaka iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije koji su tri dana uživali u košarkaškoj igri, zajedničkom druženju i prekrasnom ambijentu.

Rezultati utakmica su bili u drugom planu, a naši dječaci odigrali su čak pet utakmica tokom svog boravka u Ajdinovićima gdje su pokazali veliku želju, borbenost i zalaganje. Crveno-crni su odigrali utakmice sa ekipama Radničkog, Realwayja, Drine, Lavova i Bosne.

Nakon uspješnog nastupa na fastivalu, dječacima je uručen i prvi prelazni pehar za ovogodišnje izdanje turnira. Domaćinu se ovim putem zahvaljujemo na pozivu i gostoprimstvu tokom trećeg učešća našeg kluba na sada već tradicionalnom turniru, te čestitamo na odličnoj organizaciji!