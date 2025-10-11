Predsjednik KS BiH : Nije istina da su igrači imali dnevnice od 25 KM, iznijet ću dokaze

Bosanskohercegovačku sportsku javnost uzdrmala je vijest sa sjednice Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, prema kojoj su “reprezentativci navodno ostali bez premija za plasman u osminu finala Evropskog prvenstva”. Informacija je izazvala snažne reakcije, posebno kod najveće zvijezde reprezentacije, Jusufa Nurkića, koji je kratko poručio: “Najbolje da ugasite sve.”

Samo dan kasnije, Nurkić je u ime saigrača objavio otvoreno pismo u kojem su košarkaši istakli da su im “obećavana brda i doline”, ali da su na kraju dobili tek dnevnice od 25 KM. Takva situacija, kako navode, predstavlja poniženje za sportiste koji su bh. košarci donijeli najveći uspjeh u posljednje tri decenije.

Predsjednik Košarkaškog saveza BiH Aid Berbić za portal Reprezentacija.ba iznio je svoj stav, odbacujući navode iz pisma:

“Nije istina da su igrači imali dnevnice od 25 KM. U ponedjeljak ću na stol staviti dokaze, sa svim imenima stručnog štaba i igrača, gdje se jasno vidi da su dnevnice iznosile 65 KM. I toliko su dobijali na račun.”

Berbić je komentarisao i situaciju u kojoj su reprezentativci naveli da su nakon poraza od Poljske morali devet sati čekati na aerodromu u Varšavi i spavati na podu.

“Poslije poraza od Poljske to je bio jedini način da se dođe do Sarajeva. Uopšte nije bilo letova, niti su se karte mogle ranije rezervisati. Kako ćeš, ako ne znaš da li ćeš proći dalje ili ne?”

Na tvrdnje da je upravo on bio protiv isplata premija jer 13. mjesto nije smatralo uspjehom, Berbić odgovara:

“Imam poruke i objavit ću ih. Kada je izašla vijest da će Savez dobiti određenu svotu za učešće i rezultat na Eurobasketu, rečeno je da će igrači dobiti nešto ako se to ispostavi tačnim. Nije rečeno da neće, već da će bonusi biti isplaćeni ako sredstva legnu. Što se mene tiče igrači su apsolutno zaslužili da budu nagrađeni.”

Košarkaški savez BiH, osim finansijskih pitanja, suočava se i s potrebom da imenuje novog selektora nakon ostavke Adisa Bećiragića. Među kandidatima se spominju Emir Mutapčić i Dragan Bajić, ali Berbić ne želi izlaziti s imenima:

“Upravni odbor je u petak održao sastanak. Zadužili smo određene ljude da razgovaraju s potencijalnim kandidatima, ali o imenima ne bih govorio. Svašta se piše.”