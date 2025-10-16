Sutra predstava „Kad sam bio hodža“ u Radničkom domu Banovići

Edina Rizvić Aščić
Sutra predstava „Kad sam bio hodža“ u Radničkom domu Banovići
Foto: Općina Banovići

Pod pokroviteljstvom Općine Banovići, a u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Banovići, u petak, 17. oktobra 2025. godine, s početkom u 20:00 sati, u sali Radničkog doma bit će izvedena pozorišna predstava „Kad sam bio hodža“.

Predstava, nastala prema poznatom istoimenom romanu, donosi snažnu i dirljivu priču o životu, vjeri, ratu i ljudskosti o svemu onome što nas oblikuje i povezuje. Ovo dramsko djelo, koje je već izvedeno na brojnim scenama širom Bosne i Hercegovine, osvojilo je publiku emotivnošću, toplinom i porukom koja nadilazi vrijeme i prostor.

Događaj u Banovićima predstavlja još jednu priliku da se kroz umjetnost njeguje kultura sjećanja i očuvaju vrijednosti koje povezuju ljude. Ujedno, to je i podrška lokalnim udruženjima koja svojim djelovanjem doprinose razvoju društvenog i kulturnog života zajednice.

Općina Banovići poziva sve građane da prisustvuju ovom događaju i zajedno provedu večer ispunjenu emocijama, umjetničkim doživljajem i porukom koja ostaje dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.

pročitajte i ovo

Sport

Mehmed Baždarević preuzima funkciju predsjednika žirija 25. Izbora najboljeg sportiste BiH

Tuzla i TK

Koliko zarađuju članovi Komisije stručnog ispita u TK?

Vijesti

Poznato koliko iznosi prosječna plata u FBiH za august

Vijesti

Na sjednici VSTV-a najavljen početak suđenja Debevcu

BiH

Novo radno vrijeme Bingo trgovina, kupcima se preporučuje planiranje kupovine

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]