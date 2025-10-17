Premijer Halilagić sa ambasadorima europskih zemalja u BiH

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić primio je danas u službenu posjetu delegaciju ambasadora europskih zemalja u Bosni i Hercegovini. Delegaciju su činili ambasadorice Kraljevine Norveške Nj.E. Kathrine Biering i Republike Češke Nj.E. Jana Lolić – Šindelkova, te ambasador Republike Slovenije Nj.E. Damijan Sedar i ambasador Političke jedinice za podršku angažmanu NATO-a (PESC) u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.

S obzirom da je ovo prva posjeta ovih ambasadora Tuzlanskom kantonu, premijer Halilagić je gostima predstavio privredne, obrazovne i društvene potencijale kantona, ističući njegove komparativne prednosti, ali i razvojne izazove s kojima se regija suočava. Među ključnim problemima premijer je naglasio neadekvatnu putnu povezanost Tuzlanskog kantona, kako prema Sarajevu na jugu, tako i prema granici s Evropskom unijom na sjeveru.

U tom kontekstu, premijer Halilagić je ambasadore upoznao s činjenicom da je Vlada Tuzlanskog kantona nedavno razmatrala informaciju o problemima u realizaciji projekata izgradnje autocesta na području Tuzlanskog kantona, posebno u dijelu koji se odnosi na pretvorbu poljoprivrednog i šumskog zemljišta i zabranu raspolaganja državnom imovinom.

Istakao je premijer Halilagić i da je Vlada TK uputila niz inicijativa nadležnim institucijama viših nivoa vlasti i OHR-u kako bi se stvorili uslovi za deblokadu procesa, te je zamolio ambasadore da, koristeći svoj autoritet i razumijevanje ove tematike, doprinesu ishodovanju povoljnog rješenja kod relevantnih međunarodnih institucija, posebno kod Ureda visokog predstavnika u BiH.

„Ovaj projekt nije samo infrastrukturno pitanje – to je pitanje ekonomskog opstanka i budućnosti Tuzlanskog kantona. Svaki napredak u njegovoj realizaciji znači i jačanje ukupne stabilnosti i povezanosti Bosne i Hercegovine“, kazao je premijer Halilagić.

„Norveška će i dalje nastaviti podržavati konstruktivan angažman i pozitivan progres, a mi vidimo da je Tuzlanski kanton jedno od najvažnijih područja u BiH u tom smislu. Također, nakon ovog sastanka, učestvovaćemo u jednoj panel diskusiji sa studentima tuzlanskog univerziteta o pitanjima NATO-a i sigurnosti“ kazala je ambasadorica Biering.

„Velika tema nam je bila stanje na cestama. To je ogromna tema Evropske unije, connectivity ili povezanost. Dobro je da je Bosna i Hercegovina konačno odobrila Reformsku agendu, da možete da dobijete sredstva iz Plana rasta, jer svim privrednicima koji dolaze iz Češke, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego u cijelu Bosnu i Hercegovinu, upravo transport biva jedna od najvećih prepreka da se razvija saradnja sa vašim zemljom. Također, premijer me oduševio kad je rekao koliko se djeca vratilo u Tuzlanski kanton iz zemalja Europske unije, i koliko ih je ove godine upisalo prve razrede osnovnih škola. U tome vidimo nadu“, izložila je svoje viđenje današnjeg sastanka ambasadorica Lolić – Šindelkova.

Ambasador Republike Slovenije, Sedar, kazao je da se u Tuzlanski kanton rado vraća, a da mu je posebno zadovoljstvo to učiniti u društvu kolega iz NATO porodice.

„Ohrabruje da u vašem kantonu nije upitno pitanje napretka prema euroatlantskim integracijama i NATO-u. Htio bi naglasiti da je Tuzlanski kanton bitan i sa geopolitičkog i strateškog položaja, kao što je bio i posle rata i da u savezu sa NATO-om može opet da radi na strateškim pitanjima“, kazao je Sedar.

Ambasador Vučinić se osvrnuo na povezanost sigurnosti i ekonomskog prosperiteta.

„Sigurnost je usko povezana sa ekonomskim prosperitetom, a NATO je put Bosne i Hercegovine kojeg želimo predstaviti građanima Tuzlanskog kantona i studentima Univerziteta, kako bi na osnovu kvalitetne informisanosti mogli donijeti kvalitetne odluke i odlučivati o svojoj budućnosti. Zaključak ovog sastanka je bio da je vrlo bitno razvijati privredu i ekonomiju, jer upravo je to ključni faktor za ostanak mladih posebno u Tuzlanskom kantonu. NATO donosi sigurnost, a sigurnost donosi više investicija i ekonomski prosperit za sve građane i građanke BIH.

Premijer Halilagić je zaključio da su put Tuzlanskog kantona, bez ikakve dileme, Europska unija i euroatlantske integracije, te da na tom putu Tuzlanski kanton može biti samo motorna snaga, a nikako prepreka. Prezentirao je i projekat izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli, ali i rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom ima punu podršku Vlade i koji radi „punim svojim plućima“.

Vlada Tuzlanskog kantona će, kako je naglašeno, nastaviti s pripremnim aktivnostima u okviru svojih nadležnosti, te očekuje da institucije viših nivoa vlasti i međunarodni partneri omoguće deblokadu procesa i stvore uslove za nastavak realizacije projekta od strateškog značaja za građane Tuzlanskog kantona i cijele zemlje.